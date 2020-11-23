«رجال الأعمال» تطالب بإعفاء الوحدات الصناعية من القيمة الإيجارية

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري لن يتحقق إلا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.ودعا رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية إلى ضرورة تبني المصانع الكبري لعدد من المشروعات الصغيرة وتنميتها ومساندتها إداريا وفنيًا لضمان استمرارية الإنتاج بالمواصفات المطلوبة، وفقا لاحتياجات السوق، وبالتالي الاعتماد عليها كصناعات مغذية.كما طالب «المنزلاوي» بضرورة إعفاء الوحدات الصناعية من القيمة الإيجارية لمدة 3 سنوات مع خفضها.خلال ذلك خلال كلمته في ندوة «المشروعات الصغيرة التحديات والفرص» التي عقدت بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور كل من محمد اسامة مدير ادارة الائتمان المركزي في جهاز تنمية المشروعات، ريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.