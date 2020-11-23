3 وزراء يشهدون توقيع 6 اتفاقيات للسكة الحديد والمترو

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي توقيع اتفاقيتي تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع القطار الكهربائي "السـلام - العاشــر مـن رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة" مع تحالف شركات أفيك الصينية، وذلك على هامش فاعليات اليوم الثاني الدورة الثالثة لمعرض تكنولوجيا النقل "2020 Trans Mea".ووقع عقد المرحلتين الثانية والثالثة كل من الدكتور مهندس عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق والسيد يانج جينشان (شركة افيك الصينية)، والسيد لي ويدنج (شركة كريك).صرح وزير النقل بأنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتى تمتد من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة الإدارية 1 بطول 66.3 كم و11 محطة بقيمة 1.65 مليار دولار ممولة من خلال قرض صينى بقيمة 1.2 مليار دولار والباقي من الخزانة العامة للدولة، والمرحلة الثانية والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى محطة العاصمة الإدارية 2، بطول 3.9 كم و1 محطة (العاصمة الإدارية 2) بقيمة تقديرية 130 مليون دولار ممولة من خلال قرض صينى بقيمة 60 مليون دولار والباقي من الخزانة العامة للدولة، وقد بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين (مدني – تشطيبات) 65%، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة والتى تمتد من محطة العاصمة الإدارية 2 جنوبًا حتى محطة المدينة الرياضية بطول 14.7 كم وشمالًا من محطة العاشر من رمضان 1 حتى محطة العاشر من رمضان 2 بطول 5.3 كم وبقيمة تقديرية 400 مليون دولار (ممولة بالكامل من خلال قرض صيني) ويجري حاليًا تنفيذ الأعمال التمهيدية وجسات التربة حيث إنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بطول 90 كم وعدد 16 محطة وافتتاحه في إحتفالات أكتوبر 2021.وأضاف الوزير أن القطار الكهربائي يحقق خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق "عدلى منصور- جامعة القاهرة" في محطة عدلى منصور والتى يجري حاليًا تنفيذ أعمال تطوير المنطقة حولها؛ لتنفيذ مجمع نقل متكامل الخدمات على مساحة 15 فدانًا، ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة "مترو الانفاق- القطار الكهربائي - السكك الحديدية (السويس - القاهرة) والسوبرجيت وأتوبيس المطار - موقف الأتوبيس الترددي (عدلى منصور - السلام)"، كما سيتبادل خدمة نقل الركاب مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية، وأيضا سيتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع "العلمين - العين السخنة" في محطة العاصمة الإدارية للقطار الكهربائي السريع.وأشار إلى أنه بافتتاح مشروع القطار الكهربائي يكون قد تحقق ربط العاصمة الإدارية الجديدة حلم مصر قيادة وشعبًا لتنفيذ أول مدينة عالمية على أرض مصرية، والذي تم تخطيطه وتنفيذه ليكون أكبر مركز سياسي وإقتصادي رائد بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا، حيث سينقل الخط حوالي 500 ألف راكب يوميًا عند بداية تشغيله.من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية مشروع القطاع الكهربائي الممول من البنك الصيني للاستيراد والتصدير بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث يعتبر أحد المشروعات المهمة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والربط بين المحافظات في مصر بما يشجع الاستثمار وفرص التشغيل، ويحقق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية.وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة النقل قامت بتعديل بعض بنود الاتفاقيات الدولية للسماح للقطاع الخاص المصري بالدخول في تنفيذ المشروعات والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل المعرفة مع شركاء التنمية.وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات المصرية الصينية، حيث تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الجانب الصيني نحو 1.8 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية من بينها النقل والبحث العلمي وعلوم الفضاء، مشيرة إلى انضمام مصر لمبادرة الحزام والطريق من إطلاقها عام 2017 والتي تتضمن مشروعات عديدة للربط البحري والبري على حد سواء.وأوضحت أن الوزارة اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية منذ يناير 2020، من بينها 1.3 مليار دولار لقطاع النقل والمواصلات، من العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، هم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.