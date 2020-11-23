بعد المصريات.. السوريات والفلسطينيات الأكثر طلاقا فى مصر

تحتل حالات الطلاق بين الأزواج المصريين صدارة إشهادات الطلاق الصادرة خلال العام الماضي بـ222.2 ألف إشهادة طلاق من إجمالى 222.8 ألف إشهادة، إلا أن الجنسيات العربية وتحديدًا السورية والفلسطينية جاءت في مرتبة متقدمة، من حيث عدد إشهادات الطلاق طبقًا لجنسية المطلق.وتشير إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات الطلاق للسوريات داخل مصر بلغت 248 حالة خلال عام 2019، بينها 220 حالة من أزواج مصريين، و26 حالة من أزواج سوريين، و2 من جنسيات عربية أخرى.وجاءت في مرتبة لاحقة، مطلقات فلسطينيات الجنسية بـ187 مطلقة، بينهن 165 مطلقة من زوج مصري، 20 مطلقة من زوج فلسطيني و2 من زوج سوداني، ثم الأردنيات بـ75 مطلقة، جميعهن متزوجات من مصريين، سودانيات بـ55 مطلقة جميعهن متزوجات من مصريين.أما عن المصريات، جاءت أعلى معدلات طلاق بين المتزوجات من السوريين بـ118 حالة طلاق، سعودي 93 حالة طلاق، فلسطيني 69 حالة طلاق، سوداني 58 حالة طلاق، أردني 48 حالة طلاق.