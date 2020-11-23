«تنمية المشروعات»: حل 90% من مشاكل المجمعات الصناعية في 7 محافظات

قال محمد اسامة مدير إدارة الائتمان المركزي في جهاز تنمية المشروعات، إنه تم حل 90% من مشاكل المجمعات الصناعية التي تم طرحها في 7 محافظات.وأوضح «أسامة»، أنه تم خفض رسوم كراسة الشروط، ومد فترة الإيجار بحيث تكون على الأقل 5 سنوات قابلة للتجديد 10 مرات مع بدء تحصيل القيمة الإيجارية بعد 6 شهور من استخراج التراخيص بحد أقصى سنة.. بالإضافة إلى الاتفاق مع عدد من البنوك لتمويل تملك الوحدات الصناعية للشباب.خلال ذلك خلال كلمته في ندوة «المشروعات الصغيرة التحديات والفرص» التي عقدت بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور كل من محمد اسامة مدير إدارة الائتمان المركزي في جهاز تنمية المشروعات، ريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.