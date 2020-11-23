«رجال الأعمال»: نتواصل مع كافة أطراف السوق لخدمة المشروعات الصغيرة

أعلن المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية عن استمرار اللجنة في سعيها نحو دراسة المشاكل والتحديات علي المستوى التمويلي والإجرائي كمراحل تقديم رؤية لدعم دخول لاعبين جدد في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص في قطاعي الصناعة والزراعة إلى جانب الأنشطة الخدمية.وأضاف «الشافعي»، أن اللجنة على مدى عام ونصف العام تتواصل مع كافة أطراف السوق من قطاع خاص وجهاز مصرفي ووزارة الصناعة والجهات المانحة من أجل عمل نمو حقيقي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعداد جيل جديد من رجال الأعمال في المستقبل.خلال ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لندوة «المشروعات الصغيرة التحديات والفرص» التي عقدت بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور كل من محمد أسامة مدير إدارة الائتمان المركزي في جهاز تنمية المشروعات، ريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.