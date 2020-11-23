الأردن وأرمينيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مع الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، اليوم الإثنين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن اللقاء، الذي عقد في قصر "الحسينية" بالعاصمة عمان، ركز على الجهود المشتركة لمواجهة وباء "كورونا" وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية.كما تطرق اللقاء إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا الجهود المبذولة لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وأكد العاهل الأردني ضرورة المضي في جهود حل النزاع في إقليم "ناجورنى كاراباخ"، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقانون الدولي، وبما يضمن الأمن والاستقرار.