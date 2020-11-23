«مستقبل وطن أسيوط»: مشاركة فعالة من كبار السن فى انتخابات النواب

قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن غرف العمليات على مستوى المراكز بالمحافظة رصدت إقبالا كثيفا من قبل كبار السن والسيدات بمختلف لجان المحافظة.وأوضح أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، أن حرص كبار السن على المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس النواب هو دليل دامغ على ارتفاع الوعي السياسي لدى المواطن المصري، وخاصة أهالي القرى والنجوع.وأضاف عمر، أنه من المتوقع ارتفاع معدلات الإقبال على اللجان الانتخابية خلال الساعات القادمة، خاصة بعد خروج الموظفين من عملهم.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انطلاق ماراثون أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، داخل جمهورية مصر العربية، فى تمام التاسعة، من صباح اليوم الإثنين، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب موجود داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته على أن يستكمل التصويت فى ذات المواعيد غدا الثلاثاء.وبدأ الناخبون فى 13 محافظة، التوافد مبكرًا على مراكز الاقتراع، حيث اصطفوا أمام اللجان فيما سمح القضاة المشرفون عليها بإدخال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2020، دون أى معوقات.