تستمر عمليات البحث حول رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر، وتعتبر من الخدمات المجانية التي تقدمها بوابة الحكومة للمواطنين منعا للازدحام والتكدس في مقار إدارات المرور، وتعد الخدمة إلكترونيا من الخدمات المهمة التي تقدمها هيئة المرور للمواطن، وهي خدمة تتيح للمواطن كسائق أو مالك للسيارة الحصول على كل المعلومات حول المخالفات المرورية التي ارتكبها على مدار العام، و تشمل جميع المحافظات.





رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر





ويمكن للمواطن الدخول عبر الرابط الآتي لـ الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر التي ارتكبها على مدار العام وهي بوابة الحكومة المصرية التي تقدم ما يقرب من 70 خدمة إلكترونية من ضمنها الخدمات المرورية: http://egypt.gov.eh/

- القيام باختيار زر خدمات نيابات المرور.

- النقر على خدمة مخالفات رخص المركبات.

- كتابة رقم اللوحة الخاص بالسيارة المستعلم عنها.

- اختيار اسم المحافظة ونوع الترخيص.

- وبعد إجراء تلك الخطوات السابقة سيتم إرسال رسالة بنوع المخالفة.





أبرز المخالفات المرورية التي يقوم بها السائق

هناك العديد من المخالفات التي يرتكبها السائق أثناء القيادة، وعلى أثرها يأخذ مخالفة ومن أبرزها: استخدام السائق الفرامل فجأة دون سبب ، ال قيام بإجراء مكالمات هاتفية أثناء القيادة من جانب السائق، إضافة إلى انتهاء صلاحية الرخصة وعدم التجديد في الموعد ، أو ربما قد يسير السائق في طريق مخالف وعكسي ، وأخيرًا، مخالفة إشارة المرور مما يؤدي إلى التعرض إلى مخالفة .





أهم طرق دفع مخالفات المرور الإلكترونية





هناك العديد من الطرق لتسديد المخالفات المرورية دون مغادرة المنزل، ومن أهم تلك الطرق:

-السداد عبر مكاتب البريد المختلفة والمنتشرة في أرجاء الجمهورية.

-السداد عبر خدمة فوري الإلكترونية، أو عن طريق التطبيقات الإلكترونية.



