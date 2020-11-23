رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:00 م
المخالفات المرورية
المخالفات المرورية
نعمات مدحت
طباعة

تستمر عمليات البحث حول رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر، وتعتبر من الخدمات المجانية التي تقدمها بوابة الحكومة للمواطنين منعا للازدحام والتكدس في مقار إدارات المرور، وتعد الخدمة إلكترونيا من الخدمات المهمة التي تقدمها هيئة المرور للمواطن، وهي خدمة تتيح للمواطن كسائق أو مالك للسيارة الحصول على كل المعلومات حول المخالفات المرورية التي ارتكبها على مدار العام، و تشمل جميع المحافظات.


رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر


ويمكن للمواطن الدخول عبر الرابط الآتي لـ  الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر التي ارتكبها على مدار العام وهي بوابة الحكومة المصرية التي تقدم ما يقرب من 70 خدمة إلكترونية من ضمنها الخدمات المرورية: http://egypt.gov.eh/

- القيام باختيار زر خدمات نيابات المرور.

- النقر على خدمة مخالفات رخص المركبات.

- كتابة رقم اللوحة الخاص بالسيارة المستعلم عنها.

- اختيار اسم المحافظة ونوع الترخيص.

- وبعد إجراء تلك الخطوات السابقة سيتم إرسال رسالة بنوع المخالفة.


أبرز المخالفات المرورية التي يقوم بها السائق

هناك العديد من المخالفات التي يرتكبها السائق أثناء القيادة، وعلى أثرها يأخذ مخالفة ومن أبرزها: استخدام السائق  الفرامل فجأة دون سبب، القيام  بإجراء  مكالمات هاتفية أثناء القيادة من جانب السائق، إضافة إلى انتهاء صلاحية الرخصة وعدم التجديد في الموعد، أو ربما قد يسير السائق في طريق مخالف وعكسي، وأخيرًا، مخالفة إشارة المرور مما يؤدي  إلى  التعرض إلى مخالفة.


أهم طرق دفع مخالفات المرور الإلكترونية


هناك العديد من الطرق لتسديد المخالفات المرورية دون مغادرة المنزل، ومن أهم تلك الطرق:

-السداد عبر مكاتب البريد المختلفة والمنتشرة في أرجاء الجمهورية.

-السداد عبر خدمة فوري الإلكترونية، أو عن طريق التطبيقات الإلكترونية.


اقرأ أيضا:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا

خطوات التسجيل بوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور

موضوعات متعلقة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

الحكومة تنفي إلغاء امتحانات «التيرم الأول» بالجامعات والمعاهد

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

الصور

image description

افتتاح معرض الطفولة المبكرة بـ 3 آلاف إصدار علمي وأدبي بجامعة أسيوط

image description

عضو الشيوخ بأسيوط يصوت بانتخابات النواب: ويؤكد أهمية المشاركة

image description

125 جمعية تستلم مواد غذائية من «تحيا مصر» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكلف القيادات التنفيذية بمتابعة لجان الانتخابات

image description

تأخر القضاة يؤجل فتح 7 لجان بـ«إعادة النواب» في أسيوط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

منظمة: إغلاق الدول أدى لخفض انبعاثات الملوثات وغازات الاحتباس الحراري

إيطاليا تعلق أنشطة مزارع المنك بسبب مخاطر كورونا

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

وزير لأوقات الفراغ.. اقتراحات على ماهر لمنع الجلوس على المقاهي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

الأحد.. الاحتفاء بمرور 226 عاما على إنشاء «بيت السنارى»

«رواد الفضاء يأكلون الأطعمة الإيطالية».. ندوة ببيت الثقافة الإيطالي

رئيس دار الكتب والوثائق تشهد حفل ختام تدريب طلبة الجامعات

غدا.. حفل تأبين ندى إمام بنادي أدب مصر الجديدة