63 بالوعة لصرف الأمطار بالمنطقة الغربية في القاهرة

تابع اللواء إبراهيم عبدالهادي استعدادات أحياء المنطقة الغربية لاستقبال موسم الأمطار منعًا لتكون تجمعات لمياه الأمطار بالشوارع، حيث تمت الأعمال الآتية بالأحياء:- حي غرب: إنشاء 20 بالوعة أمطار جديدة بشوارع (الديوان – التحرير – عمر مكرم – طلعت حرب)، تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بشارع الجزيرة بالزمالك، تركيب وتغير مصارف المطر بشارع قصر النيل.- حي الأزبكية: إنشاء عدد 18 بالوعة أمطار جديدة، تركيب 3 أغطية بالوعات بشوارع (رمسيس-26 يوليو)، نظافة وتطهير بالوعات الأمطار بشوارع (الجمهورية رمسيس فم باب البحر من كلوت بك التعاون نفق السبتية القللي).- حي عابدين: إنشاء عدد 15 بالوعة أمطار جديدة، تطهير بالوعات الأمطار في ميدان عابدين وشارع الشيخ ريحان، تطهير بالوعات الأمطار في شارع أرض شريف ومتفرعاته.- حي باب الشعرية: إنشاء 8 بالوعات أمطار جديدة، توصيل البالوعات في شارع بور سعيد.- حي الموسكي: تطهير ونظافة بالوعات الأمطار بشارع بورسعيد، وميدان الأوبرا شارع حمدي سيف النصر، وميدان العتبة، ومنزل كوبري الأزهر.- حي وسط: نظافة وتطهير بالوعات الأمطار بالدرب الأحمر والجمالية وإنشاء عدد 2 بالوعة جديدة.- حي بولاق: إنشاء 6 بالوعات أمطار جديدة، بالإضافة إلى تطهير وتنظيف كافة بالوعات الأمطار بنطاق الحي.- حي الوايلي: إنشاء 5 بالوعات أمطار جديدة وتطهير البالوعات بنطاق الحي.