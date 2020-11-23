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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

63 بالوعة لصرف الأمطار بالمنطقة الغربية في القاهرة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:57 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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تابع اللواء إبراهيم عبدالهادي استعدادات أحياء المنطقة الغربية لاستقبال موسم الأمطار منعًا لتكون تجمعات لمياه الأمطار بالشوارع، حيث تمت الأعمال الآتية بالأحياء:

- حي غرب: إنشاء 20 بالوعة أمطار جديدة بشوارع (الديوان – التحرير – عمر مكرم – طلعت حرب)، تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار بشارع الجزيرة بالزمالك، تركيب وتغير مصارف المطر بشارع قصر النيل.
- حي الأزبكية: إنشاء عدد 18 بالوعة أمطار جديدة، تركيب 3 أغطية بالوعات بشوارع (رمسيس-26 يوليو)، نظافة وتطهير بالوعات الأمطار بشوارع (الجمهورية رمسيس فم باب البحر من كلوت بك التعاون نفق السبتية القللي).
- حي عابدين: إنشاء عدد 15 بالوعة أمطار جديدة، تطهير بالوعات الأمطار في ميدان عابدين وشارع الشيخ ريحان، تطهير بالوعات الأمطار في شارع أرض شريف ومتفرعاته.
- حي باب الشعرية: إنشاء 8 بالوعات أمطار جديدة، توصيل البالوعات في شارع بور سعيد.
- حي الموسكي: تطهير ونظافة بالوعات الأمطار بشارع بورسعيد، وميدان الأوبرا شارع حمدي سيف النصر، وميدان العتبة، ومنزل كوبري الأزهر.
- حي وسط: نظافة وتطهير بالوعات الأمطار بالدرب الأحمر والجمالية وإنشاء عدد 2 بالوعة جديدة.
- حي بولاق: إنشاء 6 بالوعات أمطار جديدة، بالإضافة إلى تطهير وتنظيف كافة بالوعات الأمطار بنطاق الحي.
- حي الوايلي: إنشاء 5 بالوعات أمطار جديدة وتطهير البالوعات بنطاق الحي.

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