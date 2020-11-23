«مستثمري العاشر» تؤكد أهمية اتفاقية الكوميسا فى خدمة الصناعة المحلية

أكد الدكتور وليد هلال، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، على أهمية اتفاقية الكوميسا، للصادرات والصناعة المصرية، التى تقوم مصر بتصدير منتجاتها إلى دول القارة الإفريقية.وطالب هلال، بضرورة إعادة العمل باتفاقية الكوميسا لخدمة وإفادة الصناعة المحلية، مؤكدًا أنها ستزيد من الناتج القومي لمصر، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية.وأضاف عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن هناك مئات المصانع المصرية ستتضرر إذا تم تعطيل العمل باتفاقية الكوميسا، وسوف تؤثر على حجم الإنتاج المحلي.