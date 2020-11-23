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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلمانى: الاحتجاجات التونسية ضد اتحاد القرضاوى تفضح الإرهاب القطرى

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:54 م
النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تواصل الاحتجاجات والاعتصامات أمام ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أو "اتحاد القرضاوي" في تونس على النحو الصحيح، ومطالبة آلاف التونسيين بإغلاق المقر باعتباره سببًا للعنف والإرهاب يؤكد كشف المؤسسات القطرية الداعمة للإرهاب في العالم العربي كله.

وأشار النائب في بيان اليوم، إلى أن تونس وليبيا ومصر قبلهما والعديد من الدول العربية عانت من بث الأفكار الشيطانية والدعاوى الارهابية والتحريض على العنف.

ولفت "المغازي"، إلى أن اتحاد القرضاوي لا يزال يعبث في تونس الشقيقة بأفكار دموية ويحاول أن يقوض تجربتها السياسية وبالتعاون مع أبواق إعلامية مريبة في مقدمتها الجزيرة والأبواق الإعلامية التي تبث من تركيا وتحارب كل الدول العربية المستقرة.

وشدد المغازي، على أنه لا يزال يستغرب عدم تحرك الدول العربية بقوة لعزل قطر داخل الجامعة العربية أو طردها خلال فترة قصيرة وتجميد عضويتها بعدما اتضح الكثير من أبعاد التوجه الارهابي للدوحة وتنظيم الحمدين وتداعياته على مختلف الدول العربية.

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