«وكيل تعليم الغربية» يتابع حالة طالبات بسيون اللاتي أصبن فى حادث مرورى

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالتوجه إلى مستشفى بسيون العام لمتابعة حالات طالبات بسيون اللاتي أصبن أثناء توجههن إلى المدرسة صباح اليوم إثر حادث اصطدام سيارة الميكروباص المقلة لهن مع توكتوك، مما تسبب في إصابة سبع طالبات ببسيون.وعلى الفور تم التواصل مع وكيل وزارة الصحة بالغربية، ومدير عام التأمين الصحي فرع الغربية، الذي أمر بفتح وتجهيز غرفة عمليات عاجلة لإجراء جراحة بالساق لإحدى الطالبات.من ناحية أخرى، فقد تم الاطمئنان على استقرار حالات الطالبات المصابات، إثر تلقى الرعاية الطبية اللزمة في مستشفيات بسيون العام، وجامعة طنطا، وخروج إحداهن من المستشفى، بعد الاطمئنان على حالتها.من جانبه، فقد اطمأن محافظ الغربية، على استقرار الحالة الطبية للطالبات المصابات ببسيون، ووجه بتوفير العلاج اللازم والرعاية الطبية التي تحتاجها كل الحالات.وقد تقدم وكيل الوزارة بالشكر لمديرية الصحة والتأمين الصحي بالغربية على المجهودات والرعاية الطبية التي تم توفيرها لبناتنا الطالبات، والشكر لمستشفى مجمع التأمين الصحى بطنطا، والإسعاف، كما تقدم بالشكر لهيئة مستشفى جامعة طنطا، وبسيون العام على الاهتمام البالغ بحالات الطالبات، مطمئنًا أولياء الأمور باستقرار جميع الحالات وخروج إحداهن، وإجراء عملية عاجلة لإحدى الطالبات بمستشفى التأمين الصحي بطنطا، وسيتم متابعة جميع الحالات والاطمئنان عليهن حتى خروجهن وتعافيهن تمامًا.