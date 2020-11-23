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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«اتحاد المقاولين» يطرح مناقصتين لأعمال النظافة بالمنيا الجديدة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:34 م
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
علا العلاف
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أعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن طرح مناقصتين لشركات المتخصصة لأعمال النظافة العامة والجمع المنزلي للأحياء "1،2،3،4،5،6،7" بمنطقة النوادي ومنطقة "ابني بيتك" 1،2 مراكز الأحياء والطرق الفرعية والرئيسية بداخل الكتلة الحالية، بينما تنص المناقصة الثانية على تنفيذ أعمال النظافة العامة والجمع المنزلي للطريق الرئيسي من الشرفاء حتي حدود الضلع الشرقي والطريق الصحراوي الشرقي المنيا بني سويف ومنطقة 840 فدانا بامتداد مدينة المنيا الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط للمواصفات الفنية نظير سداد مبلغ 399 جنيها و299 جنيها للمناقصة الثانية، موضحًا أن يقدم العطاء بمظروفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، وذلك لكل مناقصة على حدة.

وأضاف، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 150 ألف جنيه للمناقصة الأولى بينما المناقصة الثانية تصل قيمة التأمين بنحو 100 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مناقصة على حدة، بينما تعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة الأولى، والثانية يومي الأربعاء، والخميس الموافق 17-16، ديسمبر المقبل، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز للمناقصة الأولى والثانية خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 30، 31 ديسمبر المقبل، حيث تخضع هاتان المناقصتان لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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