نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن لجنة التأديب

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بأنه سيتولى إدارة التأديب بالنقابة العامة بنفسه، كما نقل عبد الناصر شحتو من إدارة الشئون القانونية إلى إدارة التأديب مديرا للعاملين فيها.وجاء نص القرار كالتالي:بعد الاطلاع على قانون المحاماة قررنا:أولًا: يتولى نقيب المحامين بنفسه ملف إدارة التأديب بالنقابة العامة.ثانيًا: نقل عبد الناصر شحتو من إدارة الشئون القانونية إلى إدارة التأديب مديرا للعاملين فيها.ثالثًا: يعمل بهذا القرار من تاريخه.