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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تنفيذ حكم الإعدام على 10 مدانين فى جرائم قتل

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 02:32 م
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نفذت الإدارة العامة لمصلحة السجون، اليوم الإثنين، حكم الإعدام على 10 مدانين بارتكاب جرائم قتل وصادرة ضدهم أحكام نهائية بالإعدام ومودعين بسجن طنطا العمومى وسط إجراءات أمنية مشددة، تحت إشراف اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، واستدعاء 10 سيارات إسعاف لنقل الجثامين إلى محل إقامتهم لدفنهم بمقابر أسرهم دون أى إجراءات أثناء عملية الدفن.

كانت محاكم الجنايات قد قضت بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقا للمتهمين، بعد استنفاد مراحل التقاضى الخاصة بالمتهمين، وبعد أخذ رأى مفتى الديار المصرية بشأن المتهمين، وتحدد صباح اليوم الإثنين لتنفيذ حكم الإعدام فى المتهمين الـ10، بحضور وكيل النيابة العامة ومأمور سجن طنطا العمومى وطبيب من الصحة، ومندوب من الأزهر وتم إعلان المتهمين بمنطوق الأحكام والقضايا المتهمين فيها، وتلقين المتهمين الشهادة قبل أن يتسلمهم "عشماوى" لتنفيذ حكم الإعدام، وتم نقل المتهمين لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتسليمهم لذويهم.

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