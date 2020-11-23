سعر خامات «اوبك» يرتفع لـ34.38 دولارا للبرميل

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الاثنين، أن سعر سلة خاماتها ارتفع الجمعة الماضي بواقع 26 سنتا ليصل الى 38ر43 دولارا للبرميل.وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) اليوم الاثنين ان المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر أكتوبر الماضي بلغ 08ر40 دولارًا فيما بلغ المعدل الشهري لسعر السلة في سبتمبر الماضي 54ر41 دولارا للبرميل.وعزت تقارير أنباء ارتفاع أسعار النفط إلى تطلع السوق العالمية بإيجابية إلى الاجتماعيين المقبلين لاوبك أواخر نوفمبر الحالي والأول شهر ديسمبر المقبل وسط توقعات بأن تتجه الدول من أوبك وخارجها الى خفض الإنتاج بواقع 7ر7 ملايين برميل في اليوم.وكانت اللجنة المشتركة لتحالف (أوبك +) قد طالبت الثلاثاء الماضي بمواصلة الالتزام بخفض الانتاج لدعم استقرار السوق العالمية اضافة الى ارتياح اللجنة الوزارية للالتزام الكبير للدول الأعضاء بخفض الإنتاج والذي فاق التوقعات.كما يرى العديد من المراقبين بان مستويات الأسعار الحالية لها علاقة ايضا بردود السوق الايجابية على الاعلانات الصادرة عن شركات دواء عالمية بالتوصل للقاح فعال ضد فيروس كورونا وهو ما يعني عدم الحاجة إلى عمليات إغلاق مستقبلية وعودة الحركة والسفر تدريجيا.كما يعود ارتفاع الأسعار أيضا إلى إجراءات الحكومات المتعلقة بتوسيع سياسات التحفيز المالي اذ شهدت العديد من البلدان في أوروبا مزيدا من الدعم المالي لمساعدة مواطنيها مع دخولهم المزيد من عمليات الإغلاق.وتشير الأرقام إلى تكاليف إجمالي الإجراءات لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا على الصعيد العالمي والتي بلغت حتى الآن أكثر من 20 تريليون دولار بما يعادل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك ذكرت في تقريرها الدوري الذي وزع الاسبوع الماضي ان الطلب على خام أوبك في عام 2020 سيكون عند حدود 1ر22 مليون برميل يوميا أي 2ر7 ملايين برميل يوميا أقل من عام 2019.وتوقعت المنظمة أن يبلغ الطلب العالمي على خاماتها العام المقبل 9ر27 مليون برميل يوميا أي حوالي 6ر5 ملايين برميل يوميا أعلى من معدلات عام 2020.