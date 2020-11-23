رئيس دار الكتب والوثائق تشهد حفل ختام تدريب طلبة الجامعات

شهدت الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، حفل ختام برنامج تدريب الطلاب السنوي لعام 2020، والذي تم من خلاله تدريب 60 من طلاب أقسام المكتبات والوثائق من جامعات عين شمس، الأزهر، الفيوم، أسيوط، الأزهر، طنطا وبنها.وتم تدريب الطلاب على الفهرسة الوصفية والموضوعية اليدوية بالإضافة إلى تدريبهم على الإدخال الآلى للكتب العربية والأجنبية من خلال نظام السيمفوني (مارك) وتم عمل بعض الجولات التعريفية لهم بقاعات الاطلاع والمكتبة الرقمية والمراكز العلمية للتعرف على الخدمات التى تقدمها دار الكتب والوثائق القومية.حضر حفل الختام كل من: الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، الأستاذ الدكتور متولي النقيب رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب والأستاذة صفية بشير مدير مركز التنمية البشرية.