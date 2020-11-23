تستمر عمليات البحث حول الاستعلام عن اللجنة الانتخابية وكيفية الوصول للكود، من قبل المواطنين، وذلك مع بدء الجولة الثانية أو الإعادة في محافظات المرحلة الأولى اعتبارا من اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء 23 و 24 نوفمبر 2020، حيث تمت المرحلة الأولى من الانتخابات يوم 8 نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تبدأ إعادة الجولة الثانية من الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.





الاستعلام عن اللجنة الانتخابية وكيفية الوصول للكود

ولمن يرغب في معرفة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، ووفقا لما أعلنته، الهيئة الوطنية للانتخابات، يمكن للمستعلم أن يسجل الدخول عبر موقعها الإلكتروني، طريقة الاستعلام عن عنوان وأرقام اللجان الانتخابية وأرقام الناخبين في الكشوف حتى يتمكن من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020.





خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في مجلس النواب

هناك عدة خطوات يمكن تطبيقها لمن يريد الاستعلام عن لجنته الانتخابية وهي:

الدخول عبر الرابط الآتي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات: www.elections.eg

- إدخال الرقم القومي للمنتخب المكون من 14 رقما من الشمال لليمين.

- وسيظهر كافة بيانات الناخب "مكان لجنتك الانتخابية والمحافظة التي تنتمى إليها والقسم التابع له والعنوان ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية وتاريخ التصويت والدائرة الفردية ودائرة القائمة".

- الطريقة الثانية للاستعلام عن اللجان الانتخابية من خلال إرسال رسالة قصيرة من التليفون المحمول متضمنة الرقم القومي على الرقم 5151.

- الاستعلام عن طريق الاتصال على الخط الساخن 141.

ويشار إلى أن الانتخابات تمت هذا العام على مرحلتين حيث قسمت اللجنة العليا للانتخابات محافظات الجمهورية في انتخابات مجلس النواب 2020 على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم 14 محافظة بينما تضم المرحلة الثانية 13 محافظات، تتم الانتخابات فيها على مواعيد مختلفة.



