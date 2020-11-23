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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«معا ضد العنف» مبادرة بغرب الإسكندرية للتوعية بأخطار الإدمان

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:57 م
مبادرة للتوعية بأخطار
مبادرة للتوعية بأخطار الإدمان
هبه عويضه
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نفذ حي العجمي بالإسكندرية برئاسة السيد موسي، مبادرة «معا ضد العنف» والمقامة تحت رعاية وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية، وبإشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية بالاشتراك مع وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والحي وصندوق مكافحة الإدمان وجامعة الاسكندرية وشباب المجتمع المدني.

وقام فريق عمل المبادرة باستهداف سائقي السيارات بموقف البيطاش والحديد والصلب بيومها الأول، وتم التحاور مع عدد من المارة حول خطورة الإدمان وطرق العلاج والأماكن التي تتيح العلاج بسرية تامة، وتم توزيع مطبوعات تشرح سبل التواصل وإمكانية الاتصال المباشر من خلال الخط الساخن 16023.

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