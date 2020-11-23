رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تجليات أخناتون الفكرية برؤية وليد عوني في الأوبرا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:55 م
وليد عوني
وليد عوني
جمال عاشور - آلاء حسن
طباعة
تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض أخناتون غبار النور، تصميم وإخراج وليد عوني، وذلك على مدار يومين في الثامنة مساء الخميس، الأحد 26، 29 نوفمبر على المسرح الكبير، حيث صمم الإضاءة المهندس ياسر شعلان، وصمم الخرائط المهندس رضا صلاح، وذلك استمرارًا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الهادفة إلى إنتاج أشكال إبداعية جادة.

يقول وليد عوني إن أخناتون شخصية تاريخية استثنائية أثارت الجدل، حيث سعى لوضع أسس الكمال العقلي والإنسجام الكلي لجوهر الحياة.

وتابع أن العرض يطرق باب التاريخ ويجسد شخصية الفرعون وعلاقته ببعض معاصريه وهم الأم الملكة تي، الأب أمنحتب الثالث والزوجة نفرتيتي ودعوته التى أطلقها منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام لاعتناق دين موحد يسمو بالإنسان ويعتمد على تقديس الشمس والنور، مصورًا الصراع مع كهنة آمون ورفضهم لمبادئه، وذلك من خلال مشاهد تعبيرية راقصة وممسرحة تسعى إلى فك رموز الحالة الفكرية التي تجلى بها أخناتون.

يشار إلى أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية وحصلت على عدة جوائز، كما قدمت عروضها في معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ونالت إعجاب الجماهير والنقاد.

موضوعات متعلقة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23-11-2020

الرئيس يتفقد سيارة مجهزة لذوي الإعاقة.. وصاحبها: «البركة في بنتي»

إيقاف أحمد أحمد رئيس «كاف» 5 سنوات في قضايا فساد

الصور

image description

125 جمعية تستلم مواد غذائية من «تحيا مصر» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكلف القيادات التنفيذية بمتابعة لجان الانتخابات

image description

تأخر القضاة يؤجل فتح 7 لجان بـ«إعادة النواب» في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات النهائية لإعادة النواب

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطهير لجان انتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

الحكومة تعلن ضوابط واشتراطات البناء.. ومرحلة انتقالية 6 أشهر

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

منظمة: إغلاق الدول أدى لخفض انبعاثات الملوثات وغازات الاحتباس الحراري

إيطاليا تعلق أنشطة مزارع المنك بسبب مخاطر كورونا

خطأ يومي نقع فيه يضعف عضلة القلب

الأردن يطلق حملة لتغيير السلوكيات المتعلقة بجائحة كورونا

أيام زمان

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

«إيه العقلية اللي تخلي واحد يبقي زملكاوي».. اعترفات عمر الشريف عن انتمائه الكروي

«الحب من أول نظرة كلام فارغ».. اعترافات هند رستم عن الحب في حياتها

وزير لأوقات الفراغ.. اقتراحات على ماهر لمنع الجلوس على المقاهي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (7)
المزيد

الثقافة

رئيس دار الكتب والوثائق تشهد حفل ختام تدريب طلبة الجامعات

تجليات أخناتون الفكرية برؤية وليد عوني في الأوبرا

أزمة القيم الأخلاقية في المجتمع المصري على مائدة الأعلى للثقافة.. غدا

أيام القاهرة الدولي للمونودراما يفتح باب المشاركة حتى نهاية ديسمبر