تجليات أخناتون الفكرية برؤية وليد عوني في الأوبرا

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث عرض أخناتون غبار النور، تصميم وإخراج وليد عوني، وذلك على مدار يومين في الثامنة مساء الخميس، الأحد 26، 29 نوفمبر على المسرح الكبير، حيث صمم الإضاءة المهندس ياسر شعلان، وصمم الخرائط المهندس رضا صلاح، وذلك استمرارًا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الهادفة إلى إنتاج أشكال إبداعية جادة.يقول وليد عوني إن أخناتون شخصية تاريخية استثنائية أثارت الجدل، حيث سعى لوضع أسس الكمال العقلي والإنسجام الكلي لجوهر الحياة.وتابع أن العرض يطرق باب التاريخ ويجسد شخصية الفرعون وعلاقته ببعض معاصريه وهم الأم الملكة تي، الأب أمنحتب الثالث والزوجة نفرتيتي ودعوته التى أطلقها منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام لاعتناق دين موحد يسمو بالإنسان ويعتمد على تقديس الشمس والنور، مصورًا الصراع مع كهنة آمون ورفضهم لمبادئه، وذلك من خلال مشاهد تعبيرية راقصة وممسرحة تسعى إلى فك رموز الحالة الفكرية التي تجلى بها أخناتون.يشار إلى أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993، وتعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها مواضيع متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وقدمت أكثر من 26 عرضًا فنيًا، شاركت في الكثير من المهرجانات العالمية وحصلت على عدة جوائز، كما قدمت عروضها في معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين وكوريا والبلاد العربية ونالت إعجاب الجماهير والنقاد.