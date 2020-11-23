صافنيار: بجهز لبرنامج «عايزة أتجوز» وهنقّي منه عريس ليا

أثارت الراقصة الاستعراضية صافنيار جدلًا كبير مؤخرًا بتصريحاتها في أحد البرامج الإعلامية حول انفصالها عن زوجها، وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاتها على حساباتهم فيما استعجب البعض من سبب طلاقها الذي أعلنته وهو أن زوجها كان ينظر لستات غيرها."الدستور" تواصلت مع صافنيار واليي قالت "أنا مكنتش متجوزه عشان انفصل عن زوجي، مين جوزي اللي الناس بتتكلم عليه ده حد يوريني شكله كده، انا بجهز حاليًا لبرنامج اسمه عايزة اتجوز وهختار منه عريس ليا".وأضافت صافينار "في البرنامج كنت بتكلم علي جوزي من 10 سنين قبل الاستقرار واحتراف الرقص في القاهرة وانفصلنا عن بعض من 10 سنين وهو ليس مصري، انا مش فاهمة حاجة ومش كل شوية هرد على الإشاعات والكلام الغريب اللي بيطلع عليا، انا حاليًا في شرم الشيخ وبقضي اجازتي وبستمتع بالجو هنا".