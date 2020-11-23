تعرف على من يحق لهم التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات؟

أجاز القانون رقم (45) لسنة 2014 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لكل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يشارك في أي استحقاق دستوري يمر به الوطن.ونصت المادة (1) من القانون: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسة الحقوق السياسية الآتية:أولًا– إبداء الرأى في كل استفتاء ينص عليه الدستور.ثانيًا- انتخاب كل من: "رئيس الجمهورية، أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية".ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.