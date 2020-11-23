«حياة كريمة» تستكمل مبادرة «التصالح حياة» فى البحيرة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة استكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "التصالح حياة"، في مرحلتها الأولى، والتي تضم 9 محافظات، حيث بدأت في تنفيذ خطوة جديدة في محافظة "البحيرة"؛ وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة.وفحصت المبادرة في اليوم الأول لها بمحافظة البحيرة، 43 حالة، كما تم تحديد الحالات المستحقة لسداد مبلغ جدية التصالح، وذلك ضمن مبادرة "التصالح حياة" في مرحلتها التنفيذية لتخفيف العبء عن أهل مصر، وتقنين أوضاعهم، وذلك في مركز "أبو المطامير"، حيث تم استقبال الأهالي، وفرز الأوراق ومراجعتها من قبل فريق مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير للتنمية بالتعاون مع وزارتي التضامن والتنمية المحلية.وفي الوقت ذاته ما زالت مؤسسة حياة كريمة مستمرة في تنفيذ مبادرة التصالح حياة في محافظة سوهاج، وذلك ليومها الثالث على التوالي لسداد قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء لأهالي المحافظة ومراكزها الأكثر احتياجا.جدير بالذكر أن مبادرة "التصالح حياة" كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، في 25 من سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة، حيث وفرت مؤسسة حياة كريمة 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة".وكانت قد حددت مؤسسة حياة كريمة عددا من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة"، وهي أن يستوفي طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أي ممتلكات أخرى، سواء كانت "عقار أرض رصيد بالبنك محال تجارية سيارة وغيره"، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفي كل المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثرا في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.ويتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في التسع محافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، كما شارك خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات والقطاع الخاص والشركات الكبرى.