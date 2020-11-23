التخطيط: برنامج الإصلاحات الهيكلية يعتمد على المزايا التنافسية بالمحافظات

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع رواد 2030، بفعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020.وأوضحت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في ظل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أصبح هناك وضوح للرؤية المستقبلية والأهداف المطلوب الوصول إليها في مجال التنمية الاقتصادية وجميع المحاور التي تقوم عليها الاستراتيجية.ولفتت إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، إلى جانب تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا، ويرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، موضحة أن البرنامج يعتمد على المزايا التنافسية الموجودة في كل محافظة.وأشارت إلى سلسلة الجلسات النقاشية التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال شهر يوليو الماضي حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، برعاية وحضور الدكتورة هالة السعيد، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء، والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال، لافتة إلى أن هذه الجلسات انتهت إلى مجموعة مهمة من التوصيات في مجالات الصناعة، والتعليم، والتحول الرقمي، والابتكار، ودعم المرأة.وأكدت أهمية تكاتف جميع الجهات لدعم رواد الأعمال، لافتة إلى ما تقوم به وزارة التخطيط من دراسة إنشاء شبكة واحدة تضم كل حاضنات الأعمال، بحيث تشمل أماكن تواجد حاضنات الأعمال وتخصصاتها للتيسير على رواد الأعمال في الاستعانة بتلك الحاضنات، منوهة بأن مدة الاحتضان في حاضنات الأعمال تختلف حسب نوعية التخصص، فهناك حاضنات تستمر لمدة 6 أو 9 أشهر أو عام كامل، وهناك حاضنات أعمال صناعية تستمر لمدة خمس سنوات، مضيفة أن هناك حاجة إلى زيادة عدد المتخصصين في مصر في مجال تقييم الشركات.وفى ذات السياق، أضافت الدكتورة غادة خليل أن رحلة رائد الأعمال تمر بمراحل عدة، بداية من وجود فكرة صغيرة، ثم مساعدة رائد الأعمال لتحويل فكرته التى ولدت إلى شركة، تليها مرحلة الدعم من حاضنات الأعمال، مؤكدة ضرورة تحسين التكامل بين هذه الحاضنات والمسرعات والمستثمرين وتوحيد الجهود الرامية إلى دعم مجال ريادة الأعمال.و أضافت خليل أن رائد الأعمال يحتاج فى المرحلة الثالثة إلى دعم مالى، إضافة إلى التشريعات التى تضمن له حقوق الحفاظ على أفكاره، مطالبة بضرورة إبراز قصص النجاح فى مجال ريادة الأعمال من أجل الحفاظ على استدامة الفكرة التى ساهم بها رائد الأعمال.وأشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، خلال فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2020، إلى مبادرة "رواد ميتر" ودورها في تقديم مؤشرات عن ريادة الأعمال والابتكار لإتاحتها أمام صناع القرار لمساعدتهم في سن التشريعات والقوانين والإجراءات الدافعة لريادة الأعمال.