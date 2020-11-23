مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

أعلن رسميا انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وبدأ العالم في الإغلاق التدريجي مرة أخرى، ومع انتشار الفيروس نسمع كل يوم عن عرض جديد ومختلف، حيث يقول العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، إنهم يعانون من مجموعة من الأعراض الإضافية.وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن الأعراض الجديدة لهذه الموجة:- تكسير في الجسم وصداع شديد مصاحب بارتفاع شديد في درجات الحرارة، وهذه للحالات المتوسطة.- وبالنسبة للحالات الشديدة تمثلت في فقدان حاستي الشم والتذوق وكذلك الشعور بانقطاع النفس والنهجان.- بالنسبة للحالات البسيطة، فإن الأعراض تكون مصاحبة بارتفاع بسيط لدرجة الحرارة وتستمر لمدة يوم أو يومين، وتختفي بعد ذلك، ومن ثم يشعر المصاب بتكسير في الجسم وصداع.- صداع شديد دون مبرر، طفح جلدي، قيء، تقلصات بالجهاز الهضمي.- من الأعراض الخفيفة لفيروس كورونا التي يتم الإبلاغ عنها بشكل منتظم الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض أكثر من مرة.