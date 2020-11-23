وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن خبر جديد بشأن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.وأوضح عبدالغفار، فى بيان صحفى له صباح اليوم الاثنين، أن اللقاحات تتطلب عادةً سنوات من البحث والاختبار، والعلماء يتسابقون لإنتاج لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بحلول العام المقبل.وأشار إلى أن الباحثين يختبرون 54 لقاحًا في تجارب سريرية على البشر، وما لا يقل عن 155 لقاحًا قبل السريرية قيد التحقيق النشط على الحيوانات، منها 4 في مصر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.وفى نهاية البيان قال الوزير:«إنه من المتوقع البدء في التجارب السريرية على 2 من لقاح (الفيروس الكامل المعطل) خلال شهر تقريبًا»