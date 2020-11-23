البرلمان العربى يدين بشدة الهجوم الإرهابي بصلاح الدين العراقية

أدان علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصري، بشدة الهجوم الإرهابى الذى وقع بمحافظة صلاح الدين العراقية وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وعناصر من الشرطة العراقية، مطالبا من المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله بصفة عامة ومن منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن بصفة خاصة بسرعة التحرك لمواجهة ظاهرة الارهاب الدولى التى باتت تمثل خطرا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين.وتقدم "عابد" فى بيان أصدره اليوم بخالص تعازيه دولة العراق الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا متمنيًا الشفاء العاجل للمُصابين، معربًا عن أسفه الشديد والبالغ لتلك الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الابرياء والعُزَّل ورجال الأمن.وأعرب النائب علاء عابد عن ثقته التامة فى قدرة العراق قيادة وحكومة وشعبًا على تجاوز مثل هذه الاعمال الارهابية الجبانة ومواجهة الارهاب والارهابيين، مجددا طلبه من المجتمع الدولى بمواجهة هذه الظاهرة والتصدى بكل حسم وقوة للأنظمة والدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الارهاب والارهابيين على أراضيها.