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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 2.5 مليار دولار صادرات مصر لدول إفريقيا خلال 8 أشهر

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:43 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح - وفاء على
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أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الصادرات المصرية لإثيوبيا بلغت 78.6 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، مقابل 87.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بانخفاض قدره 8.8 مليون دولار، تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.

ولفت تقرير الإحصاء إلى أن صادرات مصر لأهم دول إفريقيا سجلت 2.5 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، مقابل 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بتراجع بلغت قيمته 448 مليون دولار خلال عام.

يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 17.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من عام 2020، مقابل 20.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.3 مليار دولار خلال عام.

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