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سياسي

برلمانات شمال إفريقيا تطالب بربط لجنة فتاوى الأزهر بالقارة السمراء

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:33 م
مصطفى الجندى
مصطفى الجندى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى تحية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف على القرار الذى اصدره بتشكيل لجنة استشارية للفتوى بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، وتضم عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء وأساتذة العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر، وإسناد الإشراف العلمي على اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، واللجان الفرعية للفتوى بالمحافظات، إلى لجنة علمية تتكون من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والأستاذ الدكتور حمدي صبح، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والأستاذ الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق.

وأكد "الجندى" فى بيان اليوم، أهمية قيام اللجنة بمهام تحقيق الربط بين الجهات المعينة بالفتوى بالأزهر عبر التقنيات الحديثة والتأكد من مراجعة الفتاوى الصادرة قبل نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتأكد من توافق الفتاوى الصادرة عن الجهات المعنية بالفتوى واللجنة الاستشارية مع قرارات وفتاوى هيئة كبار العلماء، مشيرًا أن هذا القرار سيكون له دوره فى مواجهة الفتاوى التى تصدر بغير علم وتخالف احكام الشرعية خاصة التى تصدرها القوى المتشددة والتكفيرية.

وناشد النائب مصطفى الجندى فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بربط أعمال هذه اللجنة والفتاوى الصادرة عن الازهر الشريف بمختلف المؤسسات العلمية والجامعات بمختلف دول القارة السمراء على ان يتم تخصيص قنوات اتصال لتلقى الاسئلة من ابناء وجماهير الدول الافريقية حول مختلف الامور الدينية والرد عليها عبر شبكة الإنترنت، مؤكدًا ان شعوب القارة السمراء لايثقون فى معرفة الأحكام الشرعية والرد على تساؤلاتهم الدينية الا فى الازهر الشريف.

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