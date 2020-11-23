«المرور»: ضبط 3401 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3401) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1589) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (99) مخالفة السير دون تراخيص.(8) دراجات نارية مخالفة، (22) مخالفة شروط التراخيص، (34) مخالفة موقف عشوائى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.