رصد 24 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 24 انتهاكا للهدنة خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات إدلب وحلب واللاذقية وحماه.وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الإثنين- أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 880 سلة غذائية بوزن 3.388 طن إلى سكان قرية دير الشبل بريف طرطوس.وأوضحت أنه تم بشكل عام تنفيذ 2642 عملية إنسانية بإجمالي مساعدات بلغ 4581.343 طن.