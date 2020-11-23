النقل: تدشين قطار كهربائي من الإسكندرية إلى بورسعيد

كشف وزير النقل، الفريق كامل الوزير، عن تدشين أول قطار كهربائي يعمل من أبوقير بالإسكندرية حتى غرب بورسعيد، وذلك ضمن الخطط التي تنفذها وزارة النقل خلال الفترة المقبلة.وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض النقل الذكي، في ثاني أيامه، أن الفترة القادمة ستشهد إنجازا كبيرا في تنفيذ مشروعات جديدة في الجر الكهربائي، بينها مشروع القطار المكهرب، وكذلك القطار السريع.الجدير بالذكر، أن وزارة النقل تشارك في معرض النقل الذكي هذا العام، بعدد من الأجنحة التي تجسد ما شهدته قطاعات الوزارة، كالسكة الحديد ومترو الأنفاق والطرق والكباري، من تطوير هذا العام، وكذلك يتم استعراض المشروعات المستقبلية والخدمية الجديدة المقدمة للجمهور، كالقطار الكهربائي والمونوريل والمواصلات الذكية.