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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

برلمانى «تحيا مصر» أرسى مبدأ التكافل المجتمعى فى أروع صوره

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:45 م
أمين مسعود
أمين مسعود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، التحية لقافلة صندوق تحيا مصر التى وصلت إلي محافظة شمال سيناء محملة بالمساعدات الإنسانية التي تضم 8 آلاف و670 شنطة مجمدات «دواجن» ضمن مبادرة بالهنا والشفا، وألفي كرتونة مواد غذائية متنوعة.

ووجه "مسعود"، فى بيان أصدره اليوم، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، صاحب مبادرة إنشاء صندوق تحيا مصر، مؤكدًا أن فكرة هذا الصندوق عبقرية موجها التحية والتقدير لكل من ساهموا بالتبرع لصندوق تحيا مصر.

وناشد النائب أمين مسعود رجال الأعمال والاستثمار والأثرياء وجميع القادرين مواصلة التبرع لهذا الصندوق الذى أصبح له دوره الإنسانى والاجتماعى غير المسبوق فى تاريخ مصر، خاصة أنه أصبح السند للأسر الأكثر احتياجًا وأرسى مبدأ التكافل المجتمعى فى أروع صوره.

وكان صندوق تحيا مصر قد نظم احتفالية الخميس الماضي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أطلق خلالها أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى مليوني دجاجة ( 2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

كما شملت القافلة مليون بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة شتاء آمن التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون معها صندوق تحيا مصر للوصول لحماية الأسر من قسوة الشتاء.

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