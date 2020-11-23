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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«الضرائب»: 30 نوفمبر آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:36 م
رضا عبد القادر
رضا عبد القادر
راندا التوني
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أكد رضا عبد القادر, رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر أكتوبر 2020 هو 30 نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، لافتًا إلى أنه يمكن الإتصال على الخط الساخن رقم 16395 الرد على ك، الاستفسارات.

وأوضح "عبد القادر"، أنه يجب على المكلف بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبى خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وذلك لتجنب التعرض للعقوبات المقررة لأحكام هذا القانون.

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