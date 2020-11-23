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سياسي

برلمانى يطالب بالتوسع فى المراكز التكنولوجية المتنقلة لمواجهة كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:47 م
محمد الكورانى
محمد الكورانى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب محمد الكورانى، عضو مجلس النواب، بخدمة سيارات خدمة المواطنين "المراكز التكنولوجية المتنقلة" التي طرحتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لإتاحة الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سهولة ويسر وتخفيف العبء علي المواطنين ووصول الخدمة له بأسرع وأفضل وسيلة ممكنة.

وقال "الكورانى" فى بيان اليوم، إن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتماشى مع سياسات الدولة فى مواجهة التداعيات السلبية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن هذه المراكز سوف تخفف التكدس والازدحام من المواطنين داخل مكاتب الخدمات الجماهيرية التى تقدمها الحكومة للمواطنين، خاصة أن السيارات أصبحت متاحة بالقرب من المواطنين بدون زحام أو تكدس بعد أن أصبحت متاحة في أماكن التجمعات المختلفة في أي وقت، وهذا يساعد كثيرا فى الحد من تكدس المواطنين داخل المكاتب الحكومة لإنهاء الخدمات الجماهيرية، وهذا امر فى غاية الأهمية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالب النائب محمد الكورانى الحكومة بالتوسع فى هذه الخدمات بجميع المحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية، خاصة أن المراكز التكنولوجية والمتنقلة تتضمن خدمات المواطنين المرتبطة بالمحليات بشكل إلكتروني مع توفير عملية الدفع الإلكتروني، إضافة إلى أن هذه الخدمات ليست بها زيادة لأي رسوم جديدة على المواطنين.

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