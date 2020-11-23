650 إصابة و13 وفاة بكورونا في ليبيا

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و678 حالة شفاء، و13 وفاة.وأفاد المركز- في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الاثنين- بأن إجمالي الإصابات بلغ 78 ألفا و473 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1102 وفاة، بالإضافة إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 49 ألفا و592 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.