2270 إصابة بكورونا فى جنوب إفريقيا

سجلت جنوب إفريقيا 2270 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و58 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في بيان اليوم الإثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 768 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 20.903 حالات وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.