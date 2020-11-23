مصر للطيران تنقل 3300 راكب بمطار القاهرة اليوم

تسيّر شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، طوال اليوم الاثنين، 34 رحلة جوية، لنقل أكثر من 3300 راكب.ومن المقرر أن تتوجه الرحلات إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، واشنطن، چوبا، بغداد، أكرا، الدمام، لندن، باريس، البحرين، الرياض، جدة، المدينة المنورة، نيروبي، مسقط، اربيل، و7 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتا شحن جوى.الجدير بالذكر، أن مصر للطيران تطبق خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كل الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر فى أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتى يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.ويرتدى جميع أفراد الطاقم الجوى الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلى توفير universal protection kit تحتوى على مطهرات وقفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين فى الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة ومعدة بطريقة آمنة وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.