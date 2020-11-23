9 وفيات و1558 إصابة و517 حالة تعاف من كورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 9 وفيات، و1558 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و517 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأضافت الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (4 مواطنين 58، 60، 72، 76 عامًا من محافظة الخليل، ومواطنة 85 عامًا من أريحا)، و4 حالات وفاة في قطاع غزة.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (138)، محافظة نابلس (178)، محافظة بيت لحم (135)، محافظة قلقيلية (56)، محافظة رام الله والبيرة (84)، جنين (88)، أريحا والأغوار (17)، سلفيت (53)، طولكرم (56)، طوباس (30)، قطاع غزة (689)، ضواحي القدس (28).وفيما يخص حالات التعافي، لفتت وزيرة الصحة إلى أنه تم تسجيل 319 حالة في الضفة الغربية (الخليل 25، جنين 36، نابلس 109، طولكرم 32، سلفيت 14، قلقيلية 13، رام الله والبيرة 81، أريحا 9)، قطاع غزة 198.وبينت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 83.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 15.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أكدت وزيرة الصحة أن هناك 52 مريضًا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.