ضبط عصابة سرقة مواتير المياه في السيدة زينب

تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات في السيدة زينب.تبلغ لقسم السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة موتور المياه الخاص بالعقار محل سكنه.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات، وأضافا بقيامهما بارتكاب عدد (6) حوادث سرقة مواتير مياه، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل مخزن خردة خاص بأحدهما، كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.