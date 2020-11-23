«أسترازينيكا» سيكون لديها 200 مليون جرعة لقاح لكورونا بنهاية العام

قالت بام تشنج، المديرة التنفيذية للعمليات في شركة أسترازينيكا، اليوم الاثنين، إن الشركة سيكون لديها 200 مليون جرعة من لقاحها المرشح الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد بحلول نهاية عام 2020، وإن 700 مليون جرعة ستكون جاهزة على مستوى العالم بنهاية الربع الأول من عام 2021.وأضافت، في إفادة صحفية، أنه سيتوفر في بريطانيا 20 مليون جرعة بحلول نهاية العام، و70 مليونا بنهاية الربع الأول من عام 2021.