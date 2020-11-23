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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

4 وفيات و689 إصابة جديدة بكورونا في غزة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:46 م
كورونا في غزة
كورونا في غزة
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل أربع وفيات و689 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة، في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنه تم إجراء 2578 فحصا مخبريا، لافتة إلى تعافي 198 مريضا.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 15457 إصابة، منها 6004 حالات نشطة، و9384 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي الوفيات 69 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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