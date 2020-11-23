الاتحاد المصري للجولف يشكر طلعت مصطفى على استضافة بطولة مدينتي

وجه رئيس الاتحاد المصري للجولف الشكر لمجموعة هشام طلعت مصطفى على استضافة بطولة مدينتي المفتوحة.

وأكد أن البطولة أقيمت على ملاعب عالمية بجولف مدينتي وسط تنظيم على أعلى مستوى من مجموعة هشام طلعت مصطفى.

وأشاد المشاركون في بطولة مدينتي بجودة ملاعب الجولف التي حرصت مجموعة هشام طلعت مصطفى على تصميمها بمواصفات عالمية .