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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين تقرر الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة كورونا

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، العودة إلى الإغلاق الجزئي في الضفة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد اشتية، رئيس الوزراء، في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: "نظرا للتطورات المقلقة، قررنا إغلاق جميع مرافق الحياة من تجارية وخدماتية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد القادمين في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات".

وأضاف: "يتبعه إغلاق يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا، خلال بقية أيام الأسبوعين القادمين في كل المحافظات أيضا".

وأوضح اشتية أن "الهدف من هذه الإجراءات المحدودة هو السيطرة على الارتفاع المتسارع بالإصابات، وكسر سلاسل العدوى، وإعطاء فرصة لطواقم الصحة لحصر الإصابات".

وقال: "أطلب من الأجهزة الأمنية إيقاع كل العقوبات الواردة في تعليمات حالة الطوارئ على كل من يخالف هذه التعليمات".

وأضاف: "أطلب من الأخوة المواطنين التحلي بروح المسئولية والالتزام بإجراءات السلامة التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات، والالتزام بلبس الكمامات والتباعد خاصة في المناطق المغلقة".

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