حبس عاطل وسائق متهمين بالتحرش بالفتيات في المرج

أمرت نيابة المرج اليوم، بحبس سائق وعاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتحرش بالفتيات بمنطقة المرج.وكشفت التحقيقات أن الأهالي تمكنوا من ضبط المتهمين «مصطفى.ع» سائق توك توك و«أحمد.ف» عاطل، أثناء تحرشهما بالفتيات، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة وبسؤالهما أنكرا ارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.