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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات قاتلة زوجها «العرفي» بمساعدة شقيقها: نصب علي في 100 ألف جنيه

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:14 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الخانكة، اليوم الأحد، بإحالة المتهمة بالتخلص من زوجها العرفى بمساعدة شقيقها لاستيلائه منها على مبالغ ١٠٠ ألف جنيه لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمة «منى.ع»، ٣١ سنة، أقرت بارتكابها جريمة قتل المجنى عليه «إسلام. و»، سائق، لنصبه عليها واستيلائه منها على مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، وأقرت المتهمة بأنها على علاقة بالمجنى عليه منذ سنة وأنه رفض الاعتراف بهذه العلاقة.

وفور وفاة والدها وعلم المجنى عليه بأنها ورثت مبلغا ماليا كبيرا اتصل بها هاتفيا وتأسف لها عما بدر منه، وطلب منها إتمام زواجهما عرفيا حتى تتحسن أحواله المادية ويعلن زواجهما.

وأضافت المتهمة أنه طلب منها مساعدته فى شراء سيارة للعمل عليها لتحسين أحواله المادية، فقامت بإعطائه مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، وبعد شهرين من شرائه السيارة طلبت منه إتمام زواجهما لكنه حاول التهرب منها مرة أخرى محاولا إنهاء العلاقة معها، وبمحاولتها أخذ أموالها رفض إعطائها أى شىء وقام بطردها، لذلك استدعت شقيقها «محمود.ع»، ٢٧ سنة، وقاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض (مطواة) حتى زهقت روحه ولاذا بالفرار واستوليا على سيارته التى قام بشرائها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة يفيد بالعثور على جثة سائق مقتول داخل شقته بمنطقة القلج، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين، وضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة.. حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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