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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بلجيكا: يتعين تجنب موجة ثالثة من كورونا بعد أعياد الميلاد

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:19 ص
جريدة الدستور
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شدد رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دوكروو، على ضرورة العمل على تجنب اندلاع موجة ثالثة من وباء كوفيد- 19 بعد أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأوضح دوكروو- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم الإثنين- أن العديد من الإجراءات الوقائية ستظل مطبقة في البلاد خلال فترة الأعياد، وأن الشرطة ستستمر في عمليات المراقبة.

لكن دوكروو لم يقدم أجوبة مفصلة لأسئلة تتعلق بإمكانية تخفيف بعض الإجراءات خلال عطلة الأعياد، قائلًا: "نعلم جميعًا أن الاحتفالات بالأعياد توفر فرصًا لانتقال العدوى، وآخر ما نريده هو تعريض حياة الناس للخطر خلال هذه الفترة".

وأشار المسئول البلجيكي إلى أن السلطات قد لا تسمح بتوسيع دائرة التواصل والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد خلال فترة الأعياد، مؤكدًا أن القرار سيتخذ بناءً على رأي خبراء الصحة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الجمعة القادم.

ونصح دوكروو مواطني بلاده بعدم السفر خلال العطلة، مشيرًا إلى دقة الوضع الوبائي في باقي البلدان الأوروبية.

يذكر أن السلطات المحلية والفيدرالية قد فرضت عدة قيود وإجراءات في البلاد منذ عدة أسابيع، منها إغلاق المتاجر والمطاعم وكافة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وكذلك فرض حظر تجول ليلي.

بالإضافة إلى ذلك، منعت السلطات أي نوع من التجمعات بين الأسر والأصدقاء، كما قلصت عدد الأشخاص الممكن التواصل معهم خارج نطاق العائلة الضيقة.

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