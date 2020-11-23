أزمة القيم الأخلاقية في المجتمع المصري على مائدة الأعلى للثقافة.. غدا

تنظم لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور مصطفى النشار؛ ندوة "أزمة القيم الأخلاقية في المجتمع المصري"؛ وذلك في تمام الواحدة ظهرا غدا الثلاثاء ٢٤ نوفمبر الحالي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.ويشارك بها كل من: الدكتور أحمد مجدي حجازي رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب بجامعات القاهرة والفيوم والمنوفيّة بالانتداب، والدكتور الصاوي الصاوي عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع بالمجلس، والدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع٬ تخصص سسيولوجيا المسرح ومديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في الفترة من ٢٠١٢ – ٢٠١٧، ويدير الندوة الدكتورة إجلال حلمي أستاذ بقسم علم الاجتماع جامعة عين شمس.ويشار إلى أن المجلس سوف يعقد ندوة "زيارة التراث الفرعوني من خلال تكنولوجيا المعلومات"، وتقام في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الحالي على مسرح السلام بالقصر العيني، وتعقد الندوة بالتعاون بين لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس ومقررها الدكتور محمود أبو النصر وأكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمود صقر.كما تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتبث الندوة " أونلاين " عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التاليه: