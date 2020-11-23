طعن على قرار نقيب المحامين بتشكيل مجلس إدارة أكاديمية المحاماة

أقام المحامي مصطفى شعبان، عضو نقابة المحامين، طعنا أمام محكمة مجلس الدولة، يطالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين رجائي عطية، بتشكيل مجلس إدارة وهيئة استشارية لأكاديمية المحاماة.وأكد شعبان، أن النقيب امتنع عن عرض أمر إنشاء أكاديمية المحاماة ووضع جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية وتحديد هيكلها الفنى والإدارى على مجلس نقابة المحامين، كما قُيد الطعن برقم 11344 لسنة 75 ق، وجار إعلان الجميع بالجلسة فور تحديدها.وقال شعبان، إن القرار الطعين الخاص بتشكيل مجلس إدارة أكاديمية المحاماة، صدر بالمخالفة لصحيح القانون وأصابه بطلان ينحدر به إلى حد الانعدام الأمر الذى حدا بالمدعى للطعن على هذا القرار طالبا وقف تنفيذه وإلغاءه.ودفع مقيم الدعوى في طعنه، بانفراد مصدر القرار به وحجب مجلس النقابة عن سلطاته واغتصابه لتلك السلطة ضاربة بقانون المحاماة عرض الحائط، وهو ما حدا بالطالب إلى ولوج سبيل القضاء للحصول على الترضية القضائية لعل حكم القضاء يكون رادعا لسلطاته الدكتاتورية وكابحا لجام قراراته المنفردة التى تتم بمنأى عن قانون المحاماة.ولفت: "نقيب المحامين رجائى عطية يتحايل على أحكام قانون المحاماة ويحيك المؤامرات من أجل تعطيل نصوص القانون رقم 147 لسنة 2019 الذى نظم إنشاء أكاديمية المحاماة".