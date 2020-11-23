طلب التحريات في ضبط مدرس متهم بالتحرش

أمرت نيابة مصر الجديدة، بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول ضبط مدرس تحرش بطالبة، وقررت النيابة استدعاء المجني عليها لسماع أقوالها ومواجهتها بالمتهم.كانت المتابعة الأمنية قد رصدت، تداول خبر على إحدى مدونات موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بشأن قيام مدرس بالتحرش بإحدى تلميذاته بمصر الجديدة.و تبين من الفحص قيام مالكة الحساب طالبة جامعية بنشر الواقعة على موقع التواصل الإجتماعى لتحرشه بها، وذلك فى إطار تحذير الطالبات بالمدرسة منه.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدرس وبمواجهته أشار إلى قيامه بالتواصل مع الطالبة عن طريق تطبيق "الواتس أب" للإطمئنان عليها فقط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.